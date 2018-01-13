Вирус "К". 9 актуальных для Украины вопросов о кори

Фокус ответил на девять актуальных вопросов про корь: почему о ней все говорят и как не заболеть

1

Что такое корь?

Это инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. Чаще всего корью болеют дети, но единичные случаи заболевания встречаются и у взрослых. По данным ЮНИСЕФ, корь — одна из основных причин смертности детей раннего возраста. Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что ежегодно корью болеют от 24 до 30 миллионов людей в мире.

2

Как понять, что у меня корь?

Окончательный диагноз должен поставить семейный врач. Основные симптомы кори — отёчность лица, высокая температура до 40°C, пятнистая сыпь по телу, кашель и насморк. Чаще всего осложнения от заболевания могут быть в виде пневмонии, ушной инфекции и воспаления мозга. При этом симптомы заболевания у человека могут не проявляться около трёх недель, а сам вирус живёт в воздухе до двух часов даже после того, как больной корью покинул помещение.

3

Как не заболеть?

Единственный способ обезопасить себя от кори — сделать двухэтапную вакцинацию. В 90% случаях человек без прививки от кори после контакта с больным тоже заражается. Детям её делают бесплатно в поликлиниках по месту регистрации. Первую прививку ребёнку нужно сделать в год, вторую — через пять лет. Взрослые самостоятельно покупают вакцину в аптеках, но прививаться обязательно нужно у врача. Средняя цена препарата — 350 грн. Беременным прививку от кори делать нельзя.

4

Почему о кори так много начали говорить только в январе 2018 года?

Именно в январе 2018 года заболеваемость корью выросла в 43 раза по сравнению с показателями прошлого года. Статистика Министерства здравоохранения показательна: по состоянию на декабрь 2017-го в стране было около 2,4 тыс. случаев заболевания, в то время как за первые 12 дней нового года по стране уже зарегистрировали более 3 тыс. больных корью. Больше всего вирус распространён в Одесской области — там диагноз "корь" у более 700 пациентов, большинство из которых дети. На Одесчине от коревой пневмонии уже умерли пять человек, среди них трое детей. Из-за этого местные власти даже продлили школьные каникулы до 22 января, чтобы минимизировать риск заражения других детей. Похожее решение приняли и в столице. "Сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли непростое взвешенное решение: дети, не имеющие прививок против кори или соответствующей справки врача (о том, что ребёнок уже переболел корью или о том, что ему нельзя делать прививки), не будут допущены к занятиям в учебных заведениях. Таким образом уменьшаются контакты между детьми в возможный инкубационный период и, соответственно, сокращается вероятность заболевания в детских коллективах. Мы не объявляем карантин, а вводим профилактические меры и противоэпидемические мероприятия, предварительно сроком на 21 день, с целью недопущения эпидемии", — сказал на брифинге Николай Поворозник, заместитель мэра Киева.

5

В стране эпидемия кори?

"Нет, эпидемии кори в Украине нет", — заявила Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения. По её словам, есть вспышки заболевания в отдельных регионах страны, но об эпидемии речь не идёт. И даже в тех областях, где больше всего заразившихся вирусом, уже вакцинировали почти 80% детей, а тем, кому прививки не сделали, запретили посещать школы и детские сады.

6

Почему именно сейчас резко увеличилась численность заболевших корью?

В Минздраве объясняют это тем, что корь — цикличное заболевание. "За последние 15 лет фиксировали три эпидемических подъёма кори с периодическими циклами в 5–6 лет: в 2001-м, 2006-м и 2012-м годах. В эти годы заболеваемость возрастала в десятки и сотни раз", — говорят в министерстве. В Украине процент вакцинированного от кори населения низкий. В 2016 году, например, двухэтапные прививки были только у каждого третьего ребёнка. Сегодня, по данным Минздрава, почти 90% больных корью были защищены прививками неполностью — или не вакцинировались вообще, или делали прививку только один раз. Единичной вакцинации недостаточно для обеспечения иммунитета против заболевания.

7

Почему в Украине возникла проблема с вакцинацией против кори?

В последние несколько лет Украина столкнулась с двумя проблемами: отсутствием вакцин и широкой информационной кампанией в СМИ о вреде прививок. Это привело к тому, что родители стали отказываться от вакцинирования как своих детей, так и себя. В Украине до 2015 года все вакцины закупали через ежегодные тендеры у внутренних дистрибьюторов. Сейчас Министерство здравоохранения передало право закупать вакцины для национальной программы иммунопрофилактики международным организациям до 2018 года включительно. Это привело к тому, что украинские компании, раньше зарабатывавшие на коррупционных схемах во время закупок препаратов, лишились возможности их проворачивать и через медиа дискредитируют идею обязательной вакцинации, заявляя о некачественных препаратах и возможных осложнениях после прививок.

8

Какова вероятность получить осложнения от прививки против кори?

"Из 1000 людей, заразившихся корью, один умирает, один переболевает энцефалитом, а 50 получают тяжёлые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину встречаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион", — объяснил Роман Илык, замминистра здравоохранения.

9

Достаточно ли запасов вакцин от кори в Украине, чтобы привить тех, кто до этого проигнорировал обязательную вакцинацию?

Да, по данным Фёдора Лапия, главного детского иммунолога Киева, сегодня в стране есть более 600 тыс. доз вакцин. "Мы на сегодняшний день имеем более 600 000 доз. Этого вполне достаточно, чтобы довакцинировать тех детей, которые нуждаются как в плановой вакцинации (12 месяцев и 6 лет), так и в вакцинации с нарушением календаря прививок. А в начале 2018-го ожидается поступление новой партии вакцин против кори", — заявил Лапин в интервью "Радио Свобода".