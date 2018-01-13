Сегодня украинцы празднуют Щедрый вечер

Сегодня - преподобной Мелании Римлянки, Щедрый вечер, Щедрая кутья.

В давние времена Маланки, Василия и Крещение связывались с новогодним циклом так называемого Солнечного круга. Важнейшим из них был дайбожеский праздник Щедрого Бога, который позже стал называться Маланкой, или Щедрым вечером, и которым завершались Святые вечера, напоминает Укринформ.

В Украине не везде одинаково отмечали Щедрый вечер, пышно его праздновали на Левобережье и Гуцульщине. Если перед Рождеством готовили Богатую кутью, то накануне Нового года или Василия – Щедрую.

Существовало огромное количество обрядов и обычаев на Меланки. На Гуцульщине перед ужином устраивали "праздник печи". Накануне ее белили, украшали, "потому что целый год она службу несет". Поужинав, соседи шли друг к другу мириться, "чтобы Новый год встретить в мире и согласии". А парни, которые недавно сватались, но получили тыквы, второй раз засылали сватов.

Самым известным театрализованным обрядом была "Маланка" – действующие лица преображались в Меланку, деда, бабу, цыгана, цыганку, сельского старосту, жандарма, смерть и т.д., лицо скрывали под масками и в сопровождении музыкантов ходили от дома к дому с новогодними пожеланиями. А еще этот день считался одним из самых благоприятных для гадания.

Обратите внимание на погоду: если на Мелании оттепель, то следует ожидать теплого лета. "Какая Маланка, - говорили по этому поводу, - такие и Петр с Павлом".