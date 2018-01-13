Коммунальное предприятие "Фармация" обнародовало перечень аптек Киева, где можно купить вакцину против кори.
Список аптек размещен на странице предприятия в Facebook.
Всего в перечне 15 аптечных заведений в разных районах Киева.
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Напомним, за 10 и 11 января более 2 тысяч киевлян сделали прививку от кори.
КГГА изменила расписание работы кабинетов прививок в коммунальных медицинских учреждениях. С 10 января кабинеты вакцинации в столичных поликлиниках работают ежедневно, а также в субботу для удобства тех, кто не имеет возможности сделать прививку в рабочее время.
Киевская городская администрация издала распоряжение о временном недопущении к занятиям в учебных заведениях без справок о вакцинации от кори, или без подтвержденного врачом перенесенного ранее заболевания корью.
Дети в возрасте от 1 года до 17 лет должны получить две дозы вакцины КПК. Первая прививка проводится в 12 месяцев, вторую - в 6 лет. Врачи отмечают, что в случае пропуска прививки по графику необходимо как можно быстрее сделать вакцинацию. Интервал между двумя дозами вакцины должен составлять не менее одного месяца. Сейчас, по данным Минздрава, в Киеве доступно более 24 тысячи флаконов по 2 дозы каждый вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) "Приорикс" бельгийского производства. Вакцинация проводится детям бесплатно.
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Взрослым, которые не имеют прививки, или не болевшие ранее корью, также рекомендуется провести вакцинацию. Сделать это можно как в коммунальных медучреждениях, так и в частных клиниках. В первом случае нужно предварительно проконсультироваться с врачом и определить время прививки.