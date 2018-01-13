Коммунальное предприятие "Фармация" обнародовало перечень аптек Киева, где можно купить вакцину против кори.

Список аптек размещен на странице предприятия в Facebook.

Всего в перечне 15 аптечных заведений в разных районах Киева.

Напомним, за 10 и 11 января более 2 тысяч киевлян сделали прививку от кори.

КГГА изменила расписание работы кабинетов прививок в коммунальных медицинских учреждениях. С 10 января кабинеты вакцинации в столичных поликлиниках работают ежедневно, а также в субботу для удобства тех, кто не имеет возможности сделать прививку в рабочее время.

Киевская городская администрация издала распоряжение о временном недопущении к занятиям в учебных заведениях без справок о вакцинации от кори, или без подтвержденного врачом перенесенного ранее заболевания корью.

Дети в возрасте от 1 года до 17 лет должны получить две дозы вакцины КПК. Первая прививка проводится в 12 месяцев, вторую - в 6 лет. Врачи отмечают, что в случае пропуска прививки по графику необходимо как можно быстрее сделать вакцинацию. Интервал между двумя дозами вакцины должен составлять не менее одного месяца. Сейчас, по данным Минздрава, в Киеве доступно более 24 тысячи флаконов по 2 дозы каждый вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) "Приорикс" бельгийского производства. Вакцинация проводится детям бесплатно.

Взрослым, которые не имеют прививки, или не болевшие ранее корью, также рекомендуется провести вакцинацию. Сделать это можно как в коммунальных медучреждениях, так и в частных клиниках. В первом случае нужно предварительно проконсультироваться с врачом и определить время прививки.