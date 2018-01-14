Украинские электрички станут длиннее

"Юго-Западная железная дорога" дополнит пригородные поезда вагонами - составы станут длиннее, а шестивагонных поездов будет не более 10 единиц.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По словам исполняющего обязанности директора регионального филиала Романа Веприцкого, пассажиропоток будет проанализирован.
Составность электропоездов увеличится до шести, восьми, десяти или двенадцати вагонов.
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"Чтобы максимально обеспечивать потребности населения в пригородных перевозках, будем отходить от шестивагонных составов повсюду, где есть потребность в длинных составах. Я уже поставил задачу, чтобы до 15 января количество шестивагонок на железной дороге не превышала десяти единиц", - заявил он.
В Юго-Западной железной дороге отмечают, что уже обеспечивают формирование восьмивагонних пригородных поездов вместо шестивагонных на наиболее популярных направлениях.
Напомним, Укрзализныця хочет в 2018 году построить 3,6 тыс. вагонов.