Водоснабжение некоторых домов в Киеве может быть прекращено в период с 16 по 17 января в связи с ремонтом сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала в Facebook.

Отмечается, что Киевводоканал проводит ремонтные работы для надежной работы систем водоснабжения.

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В связи с этим во вторник, 16 января, и с среду, 17 января, с 09:30 до 00:30 может быть отключено водоснабжение по следующим адресам:

переулок Рощинский, 4, 6, 8, 10;

улица Кавказская, 7, 9, 11, 13, 13а;

улица Отца Анатолия Жураковского, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 ;

улица Гоголя;

улица Ватутина, 1-71, 2-50.

Напомним, в Одесской области целый город остался без воды и тепла.