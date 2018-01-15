С начала года – уже 75 обращений с клиническими признаками болезни

Во Львовской области по состоянию на 15 января зарегистрирована вспышка кори.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на данные департамента здравоохранения облгосадминистрации.

"На сегодняшний день, 15 января, во Львовской области зарегистрирована вспышка кори. В течение 2017 года было диагностировано 114 случаев кори, из них 50 - в декабре прошлого года. За две недели 2018 года уже фиксируется 75 обращений с клиническими признаками кори", - говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, вакцинация против кори в 2017 году в области составила 75%.

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"На данный момент проводится вакцинация детей в возрасте 1 год и 6 лет, а также детей, которые по определенным причинам не были привиты своевременно", - сообщила она.

Микичак также отметила, что вакциной против кори европейского качества обеспечены все учреждения здравоохранения области в полном объеме.

Напомним, в школах Ивано-Франковска из-за кори объявлен карантин.