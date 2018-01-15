Сиротам и детям, лишенным опеки, дадут компенсацию за жилье

Специальную субвенцию на это выделят местным бюджетам из госбюджета

В Украине для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки введут денежную компенсацию за надлежащее к получению жилье.

Специальную субвенцию на это выделят местным бюджетам из государственного бюджета.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, Кабмин ежегодно предусмотрит расходы в бюджете на строительство малых групповых домов, а также жилья для детских домов семейного типа и другого социального жилья, передает "Юрлига".

Типовые проекты к зданиям должны учитывать потребности лиц с инвалидностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирот с инвалидностью в России предлагают оставлять в интернатах до 23 лет

Правительству также поручено повысить размер государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях.

Областным и Киевской городской государственным администрациям, в частности, поручено принимать меры по своевременному выявлению беспризорных детей.

Соответствующий Указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа" Петр Порошенко подписал 12 января 2018 года.

Напомним, в Украине в интернатах живут 106 тысяч детей.