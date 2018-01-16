Посол США призвала вернуть украинские пенсии жителям ОРДЛО

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Киев должен восстановить выплаты социальной помощи гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения по прихоти судьбы. Представьте себе, есть люди, которые находятся буквально рядом с линией с той и другой стороны. Почему люди с одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины", - сказала она в интервью РБК-Украина.

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Йованович также отметила, что соцвыплаты на оккупированном Донбассе - это возможность для украинских властей продемонстрировать поддержку тем гражданами, которые оказались по другую сторону линии соприкосновения.

"Важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда о том, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно на будущее для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - заявила она.

При этом, как считает Йованович, мошеннические схемы по получению соцвыплат могут быть ликвидированы, для этого стоит привлечь международный опыт.

Напомним, "Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО.