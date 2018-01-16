Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » В Польше у работников из Украины обнаружили корь
Корь в Украине

В Польше у работников из Украины обнаружили корь

В Польше у работников из Украины обнаружили корь
Фото: ro.com.pl

В Варминьско-Мазурском воеводстве в течение десяти лет не было случаев этого заболевания

16.01.18 408
600

В Польше обнаружили вспышки кори. Об этом во вторник, 16 января, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Radio Olsztyn.

Заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Инфицированные – работники из Украины.

Согласно информации, которую предоставил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

Образцы анализов отправили в Национальный институт гигиены Польши, результаты будут известны в конце недели.

Более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.

По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.

Напомним, Супрун рассказала, кто занес корь в Украину.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Супрун рассказала, кто занес корь в УкраинуКорь в Украине: США сделали официальное заявлениеВо Львовской области зарегистрирована вспышка кори

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 6710
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 20532
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 13761
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 4464
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 1755
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1585
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 3173
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 1933
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 4416
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 4577
  1. Леонида Черновецкого не пускают в Грузию 32910 / 34717
  2. Ученые выяснили, что убило ацтеков 12890 / 18605
  3. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 11091 / 18229
  4. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 5669 / 6153
  5. Американское оружие достанется Украине бесплатно 4417 / 5427
  6. Повторение пройденного. Что будет с курсом гривны в 2018 году 4024 / 4265
  7. Приход года. В какие аэропорты Украины должен летать Ryanair 3718 / 4319
  8. Украинские электрички станут длиннее 3585 / 4806
  9. Всемирный банк вслед за МВФ выдвинул требования по Антикоррупционному суду 2888 / 3319
  10. Грымчак: После освобождения оккупированного Донбасса там могут ввести военное положение 2786 / 3159
  1. Леонида Черновецкого не пускают в Грузию 56 / 34717
  2. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 50 / 6153
  3. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 17 / 2611
  4. Всемирный банк вслед за МВФ выдвинул требования по Антикоррупционному суду 16 / 3319
  5. Флешмоб-діагноз. Суспільство не готове визнавати депресію як хворобу 16 / 2784
  6. Американское оружие достанется Украине бесплатно 16 / 5427
  7. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 15 / 18229
  8. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 15 / 3173
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 13 / 6710
  10. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 12 / 20532
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.