ВУЗы будут аттестовать на основании их научной деятельности

В Национальном совете по вопросам развития науки и технологий анонсировали грядущую аттестацию ВУЗов в Украине на основе оценки их научной деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Аттестация высших учебных заведений в Украине должна начаться в 2018 году. Предполагается, что позволит в будущем начать базовое финансирование университетской науки по результатам такой аттестации.

Такое решение во вторник, во время первого заседания приняли члены Нацсовета по вопросам развития науки и технологий во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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Минобразования уже разработало проект порядка государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности, который был одобрен на заседании Нацсовета.

В нем заложено, что вузы будут оценивать авторитетные эксперты на основании объективных цифровых показателей результативности направления за прошедшие 5 лет и его настоящего потенциала, научного отчета за тот же период и плана развития еще на 5 лет.

По итогам оценки научное направление университета будут относить к одной из 3 групп: А - лидеры, которым базовое финансирование принадлежит приоритетно; Б - вузы среднего уровня, которые будут получать базовое финансирование при наличии средств; В - те, которые имеют значение прежде всего для учебной работы университета, а потому на базовое финансирование претендовать пока не могут.

В то же время все эти группы всегда смогут претендовать и на конкурсное финансирование.