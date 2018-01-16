Украинская армия продолжит питаться по-новому

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В 2017 году на новую систему продовольственного обеспечения с использованием Каталога продуктов питания переведены 23 воинские части и учреждения. В 2018 году планируется еще 51 воинскую часть перевести на новую систему питания", - заявил он.

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Петренко также отметил, что Минобороны разработало и ввело в действие новейшие суточные полевые наборы продуктов в ассортименте, что позволяет в пределах около 5 тысяч калорий обеспечивать питание военнослужащих в полевых условиях.

В Минобороны подчеркнули, что в отличие от предыдущих наборов сухих продуктов, новые наборы позволяют обеспечить питание военных более чем на трое суток.

Напомним, украинским военным могут заменить мясо на простоквашу.