В Украине есть полмиллиона доз вакцины от кори

По словам Ульяны Супрун, в апреле ожидается поставка еще 1 миллиона доз

Сейчас в Украине около 500 тысяч доз вакцин от кори, в апреле ожидается поставка еще 1 миллиона доз вакцины, закупленной ЮНИСЕФ.

"В апреле мы ожидаем поставку еще 1 миллиона доз, они уже оплачены. Еженедельно мы перераспределяем вакцины по регионам. Если вакцины нет в вашей поликлинике, перезвоните в областной департамент здравоохранения, чтобы мы могли перераспределить вам вакцины", - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает 24tv.ua.

Супрун отметила, что упаковки вакцины маркированы индикаторами, которые меняют свой цвет в случае нарушения температурного режима при транспортировке.

Родители, которые решили вакцинировать детей, имеют возможность проверить эти индикаторы.

Супрун напомнила, что выписка поддельных справок о вакцинации является уголовным преступлением.

"Есть проблема - это поддельные справки о вакцинации. Это нарушение врачебной этики и уголовная ответственность. Не покупайте поддельные справки", - подчеркнула она.

Напомним, Супрун рассказала, кто занес корь в Украину.