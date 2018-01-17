Завтра в Киеве ожидается метель, по всей стране мощные снегопады

В Украине в ближайшие сутки в большинстве северных, центральных и южных областей ожидается сильный мокрый снег и метели.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В четверг, 18 декабря, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег, временами с дождем, метели, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега.

В южных и центральных областях местами гололед, на остальной территории небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

В пятницу, 19 января, в Украине прогнозируется снег, на юге – с дождем. На дорогах страны гололедица. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве, 19 января, временами снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Напомним, Гройсман грозится увольнять глав райадминистраций за заторы на дорогах.