Попить пива в публичном месте может обойтись в 340 грн

Народные депутаты предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства.

Как сообщает "Страна", в парламенте зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.

Автор документа народный депутат Владимир Мисик предлагает ужесточить наказание за нарушение установленных правил продажи и употребления алкоголя и табачных изделий. К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти с 17 до 340 грн.

А торговля пивом и сигаретами с рук "подорожает" с 50 до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличиться с 1700 до 3400 грн.

Полный список предлагаемых повышений выглядит так:

Продажа без акцизных марок алкоголя и табака: с 850-3400грн. до 3400-6800 грн.

Продажа в запрещенных местах, лицам младше 18 лет, поштучная торговля сигаретами: с 510-1700 грн. до 1700-3400 грн.

Торговля пивом с рук: с 510-1700 грн. до 850-1700 грн.

Распитие спиртных напитков в публичных местах (к перечню добавлены бульвары и набережные): с 17-85 грн. до 510-850 грн.

Распитие спиртных напитков на производстве: с 51-85 грн. до 340-510 грн.

Доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения: с 102-136 грн. до 510-850 грн.

Напомним, американец пожаловался сам на себя за вождение в пьяном виде.