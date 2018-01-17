На автодорогах открылись пункты обогрева водителей

ГосЧС Украины в Киеве просит не выезжать за его пределы, чтобы не оказаться в снежном плену

На период осложнения погодных условий на автодорогах международного значения Киевской области ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

Ограничение продлится на период снегопада. В связи с этим были открыты пункты обогрева для водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Пункты обогрева открыты на таких автодорогах: "Киев – Харьков" - 126 км, "Киев - Одесса" - 78 км, "Киев – Одесса" - 143 км, "Киев – Житомир" - 62 км, г. Переяслав-Хмельницкий - въезд со стороны Черкасс.

В свою очередь Главное управление ГосЧС Украины в г. Киеве обращается к водителям и жителям столицы, а также к гостям города с просьбой не выезжать за его пределы, чтобы не оказаться в снежном плену на трассе. По возможности перенести все запланированные поездки на другой срок.