В Украине утверждены новые "Правила ношения военной формы"

В Минобороны утвердили новую редакцию "Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев".
Об этом передает Юрлига.
Военные чиновники утвердили:
- правила ношения новых элементов формы, которые были введены с 2013 года;
- полностью новая символика;
- новые знаки различия;
- новые береты, их цветовая гамма и назначения;
- новый подход к нарукавным знакам;
- новые знаки различия воинских званий и размещение их на погонах от лицеистов до генералов.
Военнослужащим и лицеистам запретили, в частности, носить непригодные или измененные образцы нагрудных знаков и знаков различия; деформированные погоны; обувь с поврежденным верхом, изношенными каблуками и сумки ярких цветов.
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Также запрещено носить предметы военной одежды вместе с гражданскими.
Кроме того, определены правила ношения орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия на военной форме одежды.
Напомним, гособоронзаказ в Украине составит 21,3 млрд гривен.