Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности

Врачей, которые пьяными приехали на вызов и не пошли спасать человека, уволили.

Об этом сообщает ТСН.

В департаменте охраны здоровья Одесской ОГА провели служебное расследование, по итогам которого врач и фельдшер скорой были уволены.

Личность скончавшегося мужчины устанавливается. Вероятно, он был бездомным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный полицейский врезался в ворота резиденции Назарбаева

Отметим, ранее СМИ сообщили, что в полночь возле железнодорожного вокзала полураздетого мужчину заметили патрульные. Выяснили, что ему плохо. Позвонили в скорую. Медики прибыли, но к пациенту из машины не вышли.

Проводить реанимацию больному пришлось копам. И когда они все-таки дозвались врача и фельдшера - те лишь констатировали смерть мужчины.

Выяснилось, что оба медика были пьяны – нецензурно ругались, толкали полицейских. Те надели на врачей наручники. За конфликт с полицией составили административный протокол. Сейчас решают вопрос о привлечении медиков к уголовной ответственности за неоказание помощи человеку.