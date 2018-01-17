Vodafone обещает завтра восстановить связь на Донбассе

Работы по восстановлению связи сегодня, 17 января, уже начались, а уже завтра после обеда около 2 млн человек на неподконтрольной Украине территории Донбасса смогут воспользоваться связью Vodafone.
Об этом заявил представитель компании на комитете Верховной Рады по правам человека, передают Вести.
Сегодня работы были временно приостановлены ОБСЕ из-за наступления темного времени суток, однако завтра они будут продолжены. Представитель Vodafone отметил, что за период отсутствия связи оплата согласно тарифа не будет сниматься либо будет возвращена/пересчитана.
Напомним, Vodafone перестал работать в оккупированных районах Донбасса.