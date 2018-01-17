Vodafone обещает завтра восстановить связь на Донбассе

За период отсутствия сигнала оплата не будет сниматься либо будет возвращена/пересчитана

Работы по восстановлению связи сегодня, 17 января, уже начались, а уже завтра после обеда около 2 млн человек на неподконтрольной Украине территории Донбасса смогут воспользоваться связью Vodafone.

Об этом заявил представитель компании на комитете Верховной Рады по правам человека, передают Вести.

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Сегодня работы были временно приостановлены ОБСЕ из-за наступления темного времени суток, однако завтра они будут продолжены. Представитель Vodafone отметил, что за период отсутствия связи оплата согласно тарифа не будет сниматься либо будет возвращена/пересчитана.

Напомним, Vodafone перестал работать в оккупированных районах Донбасса.