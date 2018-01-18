В Харьковской области впервые в 2018 году зафиксировали случай заболевания корью

В прошлом году в области заболели 11 человек

В Харьковской области зафиксировали первый в 2018 году случай заболевания корью. Об этом сообщил заведующий отделением Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Павел Дмитренко, пишет местное издание "Слободской край".

"Сегодня получили сообщение - первый случай заболевания корью в 2018 году. Сейчас будем выяснять все подробности, а пока что известно, что накануне женщина ездила отдыхать в город Яремче Ивано-Франковской области", - сообщил он.

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В прошлом году в Харьковской области корью заболели 11 человек.

Напомним, Гриневич не видит необходимости объявления карантина в связи с корью.