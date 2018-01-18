Аналоговому ТВ в Украине пришел поэтапный конец

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, разработан во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Как заявил ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко, проект плана будет направлен в Администрацию Госспецсвязи для подготовки проекта распоряжения Кабинета министров Украины. План должен быть согласован с правительством, поскольку среди его исполнителей есть органы, организации, частные структуры, которые не подчиняются Национальному совету. Таким образом, этот процесс должен быть регулируем на общегосударственном уровне.

По словам председателя Национального совета Юрия Артеменко, план – линейный. То есть, если будет происходить сбой по времени в реализации каких-то его пунктов, следующие пункты будут отсрочены.

Как отмечается на официальном сайте Нацсовета, согласно этому плану, в феврале 2018 года Нацсовет должен принять отдельное решение о переходе от аналогового к цифровому вещанию относительно первой области и страны в целом.

Прекращение работы действующих аналоговых РЭС в первой области запланирован на март этого года. Какая именно область станет пилотной, будет определять межведомственная группа при Кабинете министров. Сейчас Нацсовет предложила пять областей, которые примерно одинаковы по оценке наличия цифрового сигнала, насыщением рынка сет-топ-боксами, способностью обеспечения дополнительных потребностей в преобразователях сигнала, – это Волынская, Одесская, Житомирская, Киевская и Кировоградская. Процесс отключения аналога должен происходить при активной поддержке местной власти, поэтому очень важно, чтобы местная власть была в этом процессе союзником.

Прекращение аналогового вещания в Украине ожидается в июне 2018 года. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в январе – июне 2019 года.

Отключение аналоговых РЭС на территории проведения АТО будет происходить согласно отдельного решения Кабинета министров.