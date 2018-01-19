Самой религиозной страной мира признана Эфиопия

Британское издание The Telegraph на основе результатов трех опросов WIN / Gallup International за 2008, 2009 и 2015 годы создало карту религиозности. Об этом пишет ЛІГА.net.

Каждого респондента спрашивали, считает ли он себя религиозным. Наиболее набожными регионами, по результатам опросов, оказались Африка и Ближний Восток.

В пятерку самых религиозных стран попали: Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка и Йемен (во всех странах 99% населения оказались верующими).

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Среди стран Европы на первом месте оказалась Польша - 86% верующих, в Украине, к примеру, - 73%, в России - 70%, в Латвии - 40%, Литве - 42%.

В список наименее верующих стран вошли Китай (7%), Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%).