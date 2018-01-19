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Главная » Общество » Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинации
Корь в Украине

Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинации

Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинации
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

За две недели 2018 года корью заболели 1285 человек

19.01.18 223
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Министерство здравоохранения собирается инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию. Об этом сообщила глава ведомства Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде, передает Украинская правда.

"Нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации. Как это сделано во всем цивилизованном мире", - потметила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабинета Министров.

Она объяснила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла потому, что в 2016-м году охват вакцинацией от кори было ниже 50%.

Также Супрун напомнила, что еще 22 августа 2017 по результатам совещаний у вице-премьера Вячеслава Кириленко был разослан совместное письмо от Минздрава и Министерства образования и науки, которым было рекомендовано не допускать детей, не имеющих прививок против кори в учебные заведения трех областей, где было больше всего пораженных.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 2 недели 2018 года (по состоянию на 14 января 2018) заболели корью 1285 человек, среди них - 429 взрослых и 856 детей (доля детей - 67%).

Супрун снова повторила, что в Украине нет эпидемии, а наблюдается повышение уровня заболеваемости и зарегистрированы 102 вспышки в 16 регионах по состоянию на конец 2017 года.

Наибольший уровень заболеваемости за 2 недели 2018 наблюдается в Ивано-Франковской (275 случаев заболевания), Черновицкой (274 случая), Закарпатской (194 случая) и Одесской (157 случаев) областях.

За 12 месяцев 2017 согласно оперативным данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью (1292 случая - взрослые и 3490 - дети).

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