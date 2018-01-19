Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинации

За две недели 2018 года корью заболели 1285 человек

Министерство здравоохранения собирается инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию. Об этом сообщила глава ведомства Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде, передает Украинская правда.

"Нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации. Как это сделано во всем цивилизованном мире", - потметила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабинета Министров.

Она объяснила, что нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла потому, что в 2016-м году охват вакцинацией от кори было ниже 50%.

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Также Супрун напомнила, что еще 22 августа 2017 по результатам совещаний у вице-премьера Вячеслава Кириленко был разослан совместное письмо от Минздрава и Министерства образования и науки, которым было рекомендовано не допускать детей, не имеющих прививок против кори в учебные заведения трех областей, где было больше всего пораженных.

По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 2 недели 2018 года (по состоянию на 14 января 2018) заболели корью 1285 человек, среди них - 429 взрослых и 856 детей (доля детей - 67%).

Супрун снова повторила, что в Украине нет эпидемии, а наблюдается повышение уровня заболеваемости и зарегистрированы 102 вспышки в 16 регионах по состоянию на конец 2017 года.

Наибольший уровень заболеваемости за 2 недели 2018 наблюдается в Ивано-Франковской (275 случаев заболевания), Черновицкой (274 случая), Закарпатской (194 случая) и Одесской (157 случаев) областях.

За 12 месяцев 2017 согласно оперативным данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью (1292 случая - взрослые и 3490 - дети).