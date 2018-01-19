Супрун: Проблема с вакцинацией касается не только кори

В Украине низкий уровень охвата вакцинацией от ряда тяжелых заболеваний. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила в парламенте, передает УНИАН.

"На фоне ситуации с вакцинацией против кори, краснухи и паротита вызывает все большую тревогу уровень охвата вакцинацией от других инфекций", - отметила она.

Так, по состоянию 1 декабря 2017 вакцинацией против полиомиелита было охвачено менее 50% детей до одного года, против коклюша, дифтерии, столбняка - также менее 50%, по БЦЖ - 75%, а гепатита В - 50%.

"Вакцина в регионах есть. Неужели мы должны ожидать вспышек других болезней, чтобы улучшить охват вакцинацией?", - заявила глава Минздрава.

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Также Супрун сообщила, что по состоянию на начало года в учреждениях здравоохранения было в наличии 516 тыс. доз вакцин от кори. В апреле ожидается поставка еще миллиона доз, а в октябре - еще миллиона доз.

"Знаем сейчас о перебои с наличием вакцин в некоторых областях – Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской и городе Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - заверила и.о. министра.

Она подчеркнула, что, согласно научным данным, в случае охвата вакцинацией не менее 95% взрослых и детей, за месяц-полтора вспышки кори могут прекратиться.