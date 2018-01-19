В Украине на 100 умерших приходится только 64 новорожденных, - Госстат

В период с января по ноябрь 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 181,5 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря население Украины составляло 42,4 млн. человек (без учета информации с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма).
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Снижение численности населения обусловлено превышением количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 64 живорожденных.
За 11 месяцев 2017 года в Украине умерли 525,8 тыс. человек. Количество живорожденных составило 336,4 тыс. человек.