В Украине на 100 умерших приходится только 64 новорожденных, - Госстат

За 11 месяцев 2018 года население страны сократилось на 181 тыс. человек

В период с января по ноябрь 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 181,5 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря население Украины составляло 42,4 млн. человек (без учета информации с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма).

Снижение численности населения обусловлено превышением количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 64 живорожденных.

За 11 месяцев 2017 года в Украине умерли 525,8 тыс. человек. Количество живорожденных составило 336,4 тыс. человек.