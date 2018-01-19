Обнародован план мероприятий на День Соборности

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В этот день руководство государства и города возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.



Также цветы возложат к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, 22 января на мосту Патона состоится акция "День соборности Украины", а на Крещатике (от Европейской до Бессарабской площади) пройдет Всеукраинская акция "Объединим Украину".

В музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе обретения Украиной независимости. Также будут организованы читательские конференции, книжные тематические выставки, фотовыставки и тому подобное.

В КГГА предупредили, что на время празднования возможны ограничения движения транспорта в центре города. Так, уже известно, что 22 января с 11:00 до 12:00 запретят движение на ул. Городецкого от Крещатика до ул. Заньковецкой в обоих направлениях.

Напомним, День соборности Украины — государственный праздник. Отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Кроме того, на год раньше — 22 января 1918 года — был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.