Союз украинских организаций Австралии добился, чтобы местный телеканал Channel 7 убрал из рекламного ролика кулинарного шоу "Правила моей кухни" (My Kitchen Rules) советский символ серп и молот.



Об этом сообщает в Facebook руководитель союза Стефан Романов.

“Достигли своей цели - серп и молот убраны. Согласованная, эффективная и скоординированная кампания показала силу общины и ее членов“, - пишет Романов.

Как пишет bigmir.net, история получила огласку в СМИ после того, как в новых сериях австралийского кулинарного шоу Правила моей кухни (My Kitchen Rules) с участием двух российских конкурсанток встроили в логотип телепередачи серп и молот.

Украинское дипучреждение и Союз украинских организаций Австралии призвали авторов шоу и руководство канала снять советские символы, поскольку они являются символами бесчеловечного отношения, геноцида и нарушения прав человека

"Серп и молот и те, кто стояли за этими символами, привели к гибели свыше 7 миллионов украинцев во время большого голода в Украине в 1932-33 годах. Это был спланированный геноцид Сталина. Привязка этих символов к кулинарному шоу абсолютно неприемлема", - говорится в заявлении СУОА.





Кампанию украинских австралийцев подхватило много местных СМИ, а канал засыпали звонками и обвинениями.