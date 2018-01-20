Паста помогает бороться с лишним весом, - итальянские ученые

Но многое зависит от доз и типа блюда

Сразу два авторитетных обширных итальянских исследования утверждают, что паста полезна при борьбе с ожирением, но следует быть осторожными с дозами и приправами.

Об этом сообщает Италия-по-русски.

В исследованиях "Мoli-sani" и "Progetto INHES", опубликованных в журнале "Nutrition and Diabetes", в которых приняли участие более 20 тысяч людей, потребление макаронных изделий привело к снижению индекса ожирения.

"Употребление пасты в надлежащей дозировке в контексте сбалансированной диеты, такой как Средиземноморская, держит индекс массы тела и окружность талии, особенно у женщин, в норме", -считают исследователи.

Однако, очевидно, что многое зависит также от доз и типа пасты.

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