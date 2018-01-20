Археологи решили найти мумию сестры-супруги Тутанхамона

Анхесенамон внезапно исчезла из всех исторических записей после 1322 года до н. э.

Египетский археолог Захи Хавасс заявил, что начинает раскопки в поисках тела Анхесенамон — египетской царицы XVIII династии, сестры и супруги Тутанхамона.

Об этом пишет "Моя планета".

Обнаружение ее мумии может рассказать, почему она внезапно исчезла из всех исторических записей после 1322 года до н. э.

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По мнению Хавасса, в подозрительном погребальном участке возле гробницы фараона Эйе покоится чья-то мумия. Камеру археолог нашел при помощи георадара. В январе 2018 года Хавасс начал раскопки в Долине обезьян, западной части Долины царей, в непосредственной близости от гробницы Эйе.

Принцесса Анхесенамон была выдана замуж за собственного отца и в возрасте 12 лет родила дочь. После смерти Эхнатона 13-летняя царица стала супругой своего единокровного брата, фараона Тутанхамона, и в этом браке родила двух мертворожденных дочерей. Когда Тутанхамон умер в возрасте 18 лет, 21-летняя Анхесенамон стала супругой следующего фараона - Эйе - который приходился ей дедом по материнской линии и во время правления Тутанхамона занимал пост Великого визиря. Вскоре после воцарения Эйе Анхесенамон умерла. Поэтому Хавасс и начал искать мумию рядом с его гробницей.В гробнице Тутанхамона не нашлось ни единого упоминания о супруге, как и ее личных вещей и останков.

Напомним, в Египте археологи раскопали храм фараона Рамзеса II.