Больше в Украине "инвалидов" нет

В Украине вступил в силу закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Закон разработали во исполнение пункта 105 раздела "Создание эффективной системы предотвращения и противодействия дискриминации" Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

Слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили в 44 законах соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.

Закон направлен на приведение действующего законодательства в части соцзащиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней, и внедрение европейских стандартов в этой сфере.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актав Украины", которым из законодательства исключается термин "инвалид" и вводится термин "лицо с инвалидностью". Верховная Рада приняла этот закон 19 декабря 2017 года 232 голосами народных депутатов.