В Министерстве здравоохранения в связи со вспышками кори в Украине назвали противопоказания к применению вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
В ведомстве заверили, что легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями.
"Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - говорится в сообщении.
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К противопоказаниям вакцинации относятся:
- температура выше 38,5 °С;
- серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).
- заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться. Например, в условиях химиотерапии у онкобольных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе.
- вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Тем не менее прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.
При возникновении временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает медотвод от прививок.