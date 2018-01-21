Туристы попали под лавину в Карпатах

Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря).
Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Лавина сошла вечером 20 января, когда туристическая группа двигалась по склону горы. В группе было четверо мужчин и три женщины в возрасте 30-35 лет.
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При сходе лавины их снесло вниз. Уже в 19.00 субботы руководитель группы сообщил в Яворницкий отдел ГСЧС, что они не нуждаются в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает идти до базы отдыха "Заросляк".
Около полуночи туристы вернулись на базу.