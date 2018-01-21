Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность

Скандал с голливудскими звёздами Харви Вайнштейном и Кевином Спейси, которых обвинили в сексуальных домогательствах, запустил череду громких заявлений и акций. На красные дорожки выходят актрисы в чёрном, в соцсетях проходят тематические флешмобы, а в прессе появляются колонки о гендерных стереотипах. На этой волне активнее обсуждается проблема неравенства прав и возможностей мужчин и женщин, а ещё — с позиций новой толерантности пересматриваются продукты популярной культуры. И оказывается, что фильмы и сериалы, которые ранее считались бесспорными хитами, теперь под прицелом чувствительного к сексизму общества.

Чтобы определить, есть ли сексизм в любом фильме, существует специальный тест Бехдел. Он назван по имени американской художницы Элисон Бехдел, которая, рисуя комиксы, вывела три правила теста.

В фильме должны быть хотя бы два женских персонажа. Героини должны хотя бы раз пообщаться между собой. Разговор должен идти не о мужчинах.

Правила, казалось бы, очень просты, но если применить их к кино, тысячи фильмов не пройдут тест. В их числе оказывается не только голливудская киноклассика, но и недавние фильмы, снятые уже при новой толерантности. Это, к примеру, трилогия "Властелина колец", а также "Социальная сеть", "Тор" и "Пираты Карибского моря".

Сериал "Друзья". Диагноз: бади-шейминг

Несколько недель назад компания Netflix выложила в своей сети сериал "Друзья". Этот долгоиграющий ситком был одним из наиболее популярных в 1990-е, есть мнение, что он сформировал целое поколение. Сейчас его посмотрели 20-летние молодые люди и нашли массу нетолерантных ситуаций и диалогов. Обращают внимание на проблему бади-шейминга (от англ. bodyshaming — "унижение из-за тела"), или осмеяния человека за недостатки его тела. В последние годы набирает обороты движение "бади-позитив", приверженцы которого убеждают людей с полнотой, шрамами, к примеру, принять своё тело и не стыдиться его. В основном от этого страдают женщины из-за навязанного глянцем и рекламой стандарта идеального тела. В "Друзьях" эти представления тоже выражены. У одной из главных героинь сериала, Моники, проблемы с перепадами веса, и её друзья постоянно напоминают ей об этом.

Фильмы о Джеймсе Бонде. Диагноз: объективация

"Девушки Бонда" призваны ублажать и развлекать главного героя, их характеры прописаны слабо, а актрисы подбираются по стандартам идеальной красоты

К популярной кинофраншизе о похождениях британского агента 007 уже давно присматривается феминистическое сообщество. Главная причина внимания — объективация женских персонажей. Объективация — это восприятие человека лишь как красивого тела и сведение человеческого поведения и характера только к телесным функциям. Действительно, "девушки Бонда" призваны ублажать и развлекать главного героя, их характеры прописаны слабо, а актрисы подбираются по стандартам идеальной красоты. Создатели киносаги прислушались к критике и в фильме "007: Спектр" сняли Монику Белуччи, которая не скрывает своих морщин. Мнения разделились: одни позитивно оценили этот шаг компании, но есть и те, кто порицает продюсеров фильма за то, что актёры слишком старые.

Фильм "Антихрист". Диагноз: мизогиния

В 2009 году экуменическое жюри Каннского кинофестиваля дало "Антихристу" Ларса фон Триера антинаграду как "самому мизогинному фильму от режиссёра, представляющего себя лучшим в мире". Термин "мизогиния" означает ненависть к женщинам, и её в фильме достаточно. Героиня актрисы Шарлотты Гейнсбур погружается в депрессию после смерти ребёнка, и это выражается в её неимоверной жестокости. В фильме есть драки, просверливание ноги электродрелью и самокастрация ножницами, в числе прочего. Сам фон Триер называл "Антихриста" самым важным для него фильмом, однако это высказывание о зле, которое несут в себе женщины, восхитило далеко не всех.

Сериал "Теория большого взрыва". Диагноз: гендерные стереотипы

Ситком о жизни калифорнийских учёных во многом транслирует предубеждения среди тех, кто занимается точными науками и IT. Это касается, в частности, гендерных стереотипов — убеждения в том, что женщины и мужчины устроены настолько по-разному, что у каждого из полов есть ограниченная его возможностями роль в обществе. Поэтому женщинам бесполезно заниматься наукой, они должны быть "хранительницами домашнего очага", а мужчины не могут работать в "женских профессиях" вроде няни или декоратора. Яркий пример гендерных стереотипов — героини сериала Пенни и Эми Фара Фаулер. Пенни — красавица-блондинка, которая едва устроилась работать официанткой, а Эми — учёный-нейробиолог, которую изображают нарочито некрасивой, несуразной и мужеподобной.

Сериал "Секс в большом городе". Диагноз: сексизм

Сериал о жизни и удовольствиях четырёх жительниц Нью-Йорка критикуют за сексизм и легкомысленную трактовку роли женщин в современном обществе. Сексизм — стратегия патриархата, который утверждает, что мужчина является полноценным членом общества со всеми полагающимися привилегиями, а женщины — это "друзья человека", которым кроме красивых нарядов, болтовни и секса больше ничего не нужно. Всего этого предостаточно в "Сексе в большом городе", к тому же сквозным сюжетом сериала является большая любовь героини Сары Джессики Паркер к Мистеру Бигу, в котором она видит мужчину своей мечты. А попутно тратит по $40 тыс. на туфли.