На украинско-польской границе большие очереди

На западной границе Украины с Польшей с утра понедельника образовались очереди из машин.
Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы.
По состоянию на 8 утра 22 января, на таможенных пунктах в районе Краковца и Рава-Русской в очереди стояли 894 автомобиля.
Менее значительные пробки в пунктах пропуска Угринов (72 автомобиля), Рава-Русская (268 автомобилей), Грушева (91 автомобиль), Краковец (255 автомобилей), Шегини (166 автомобиля), Смильница (42 автомобиля).
Другие пункты пропуска (Порубное, Дяково, Косино) работают без очереди.
Напомним, митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе.