Патриарх Филарет является "образцом и примером для подражания", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета (Денисенко) с 89-летием.
"Ваше Святейшество! Примите мои искренние поздравления по случаю 89-летия! В дни тяжелых испытаний для нашего государства, Вы болеете за всю украинскую землю. Силой и верой служите Богу и Украине, и молитесь за мир на родной земле", - написал Порошенко в своем Фейсбук .
"Вы всегда были образцом и примером для подражания. Долголетия, крепкого здоровья и Божьего благословения Вам, Святейший Владыка!", - пожелал Порошенко.
Напомним, одесским священникам УПЦ МП запретили читать антипрививочные проповеди.