Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму

Посетив Крым, журналист Фокуса услышал несколько диалогов, которые дают представление о том, что сейчас интересует жителей полуострова

В очереди на паспортный контроль стоит парень, рядом, по-видимому, его мать.

— В первый раз едете? — российский пограничник пристально разглядывает паспорт.

— Да, после ок... аннексии не был, — растерянно лепечет парень.

— Аннексии? — поднимает бровь пограничник.

— Молчи уже, — шипит мать.

— Аннексия — это когда силой отбирают, а здесь шли навстречу волеизъявлению, — улыбается пограничник, протягивая паспорт.

— Простите, неправильно выразился.

*********

— Хамсы почти нет, не идёт из Азова. Только солёную продают, малосольную трудно найти. Наверное, работы на мосту её отпугивают.

— Потерпи, мост достроят, будет навалом рыбы.

*********

— Путин сказал, что мост, наверное, уже к лету откроют. Тогда к нам попрут с материка.

— Значит, будут пробки, ведь "Тавриду" (новая трасса, которую прокладывают из Керчи в Севастополь. — Фокус) ещё не закончили.

— Когда "Тавриду" достроят, её, скорее всего, сделают платной, и всех будут на неё загонять. Я так из Москвы ехал по М-4: по ней идёшь 130, а съедешь на бесплатную дорогу, и везде стоят ограничения скорости — 50 км/ч.

*********

— Малому бизнесу стало сложнее: в России всё заточено на корпорации, — говорит знакомый, работающий в магазине стройматериалов. — Люди мало строятся, объёмы даёт только бюджет, но связываться с ним не хочется — столько мороки.

*********

— Недавно гуляла с ребёнком, видела, как в небе над Симферополем поднялся столб, похожий на след от самолёта. Потом так громыхнуло, что нас обдало взрывной волной, а у машин сигнализация сработала. В МЧС объявили, что самолёт преодолел звуковой барьер, но это же чушь. Все говорят, что сбили ракету.

— Чью ракету?

— Американскую или украинскую.

— А откуда у Украины такие ракеты?

— Америка дала.

*********

— На еду уходит около 10 тысяч рублей в месяц (около 5 тыс. грн. — Фокус), а получаю 18 тысяч (около 9 тыс. грн). Жить можно, — говорит феодосийский приятель. — Но тем, у кого своего жилья нет, тяжелее.

— Почём теперь квартиры сдают?

— Что-то более-менее приличное — от 10 штук, но, бывает, кому-то везёт: и за 6-7 тысяч (около 3–3,5 тыс. грн) находят.

*********

— В плане социальной защиты в России, конечно, получше, чем в Украине. Мне дали группу по инвалидности и назначили пенсию в 12 тыс. рублей. Проезд в городском транспорте для пенсионеров бесплатный.

*********

— Летом сделали ремонт галереи Айвазовского, а уже трещины появились. Всё, как и при Украине было, ничего не меняется.

*********

— Почём бензин у вас?

— Подорожал, теперь примерно 30 гривен.

— Да и у нас дорожает. Непонятно только, с чего бы это ему дорожать в нефтяной стране.

*********

— Никогда не видел, чтобы менты так часто по району проходили, — говорю я, второй раз за 15 минут наблюдая пеший патруль.

— Им же надо показывать, что они работают. Сейчас постоянно публикуют объявления о том, что набирают людей в ППС, там со старта 20 штук платят, а мозгов не нужно.

*********

— Весь Крым увешали плакатами о том, что 18 марта будут выборы президента. Зачем только деньги тратят? Всем и так всё понятно.

*********

— Помоги на хлеб, — подкатывает в инвалидном кресле вполне прилично одетый одноногий мужчина лет сорока пяти с суровым лицом.

— Где ногу потерял?

— На Донбассе.

— Стоило оно того?

— Конечно. Я же родину защищал.

*********

— Вы там в Киеве зациклились на России. Чем она вам не угодила?

— А кто Крым отжал и войну развязал?

— Вот тебе мозги промыли. Если вы там считаете крымчан своими гражданами, на хрена нам было воду и свет отрубать?