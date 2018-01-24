Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму
Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму
Фото: varlamov.ru

Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму

Посетив Крым, журналист Фокуса услышал несколько диалогов, которые дают представление о том, что сейчас интересует жителей полуострова

Алексей Батурин - 24.01.18 260
100

В очереди на паспортный контроль стоит парень, рядом, по-видимому, его мать.

— В первый раз едете? — российский пограничник пристально разглядывает паспорт.

— Да, после ок... аннексии не был, — растерянно лепечет парень.

— Аннексии? — поднимает бровь пограничник.

— Молчи уже, — шипит мать.

— Аннексия — это когда силой отбирают, а здесь шли навстречу волеизъявлению, — улыбается пограничник, протягивая паспорт.

— Простите, неправильно выразился.

*********

— Хамсы почти нет, не идёт из Азова. Только солёную продают, малосольную трудно найти. Наверное, работы на мосту её отпугивают.

— Потерпи, мост достроят, будет навалом рыбы.

*********

— Путин сказал, что мост, наверное, уже к лету откроют. Тогда к нам попрут с материка.

— Значит, будут пробки, ведь "Тавриду" (новая трасса, которую прокладывают из Керчи в Севастополь. — Фокус) ещё не закончили.

— Когда "Тавриду" достроят, её, скорее всего, сделают платной, и всех будут на неё загонять. Я так из Москвы ехал по М-4: по ней идёшь 130, а съедешь на бесплатную дорогу, и везде стоят ограничения скорости — 50 км/ч.

*********

— Малому бизнесу стало сложнее: в России всё заточено на корпорации, — говорит знакомый, работающий в магазине стройматериалов. — Люди мало строятся, объёмы даёт только бюджет, но связываться с ним не хочется — столько мороки.

*********

— Недавно гуляла с ребёнком, видела, как в небе над Симферополем поднялся столб, похожий на след от самолёта. Потом так громыхнуло, что нас обдало взрывной волной, а у машин сигнализация сработала. В МЧС объявили, что самолёт преодолел звуковой барьер, но это же чушь. Все говорят, что сбили ракету.

— Чью ракету?

— Американскую или украинскую.

— А откуда у Украины такие ракеты?

— Америка дала.

*********

— На еду уходит около 10 тысяч рублей в месяц (около 5 тыс. грн. — Фокус), а получаю 18 тысяч (около 9 тыс. грн). Жить можно, — говорит феодосийский приятель. — Но тем, у кого своего жилья нет, тяжелее.

— Почём теперь квартиры сдают?

— Что-то более-менее приличное — от 10 штук, но, бывает, кому-то везёт: и за 6-7 тысяч (около 3–3,5 тыс. грн) находят.

*********

— В плане социальной защиты в России, конечно, получше, чем в Украине. Мне дали группу по инвалидности и назначили пенсию в 12 тыс. рублей. Проезд в городском транспорте для пенсионеров бесплатный.

*********

— Летом сделали ремонт галереи Айвазовского, а уже трещины появились. Всё, как и при Украине было, ничего не меняется.

*********

— Почём бензин у вас?

— Подорожал, теперь примерно 30 гривен.

— Да и у нас дорожает. Непонятно только, с чего бы это ему дорожать в нефтяной стране.

*********

— Никогда не видел, чтобы менты так часто по району проходили, — говорю я, второй раз за 15 минут наблюдая пеший патруль.

— Им же надо показывать, что они работают. Сейчас постоянно публикуют объявления о том, что набирают людей в ППС, там со старта 20 штук платят, а мозгов не нужно.

*********

— Весь Крым увешали плакатами о том, что 18 марта будут выборы президента. Зачем только деньги тратят? Всем и так всё понятно.

*********

— Помоги на хлеб, — подкатывает в инвалидном кресле вполне прилично одетый одноногий мужчина лет сорока пяти с суровым лицом.

— Где ногу потерял?

— На Донбассе.

— Стоило оно того?

— Конечно. Я же родину защищал.

*********

— Вы там в Киеве зациклились на России. Чем она вам не угодила?

— А кто Крым отжал и войну развязал?

— Вот тебе мозги промыли. Если вы там считаете крымчан своими гражданами, на хрена нам было воду и свет отрубать?

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Джемилев: Россия переселила в Крым до миллиона своих гражданЧийгоз и Умеров в Европарламенте расскажут о нарушениях прав человека в КрымуПАСЕ назвала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25667
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 56000
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9253
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2479
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4430
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6165
  7. Севастополь. Город, который спас 5346
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4641
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 24199
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9318
  1. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 35284 / 37949
  2. Геоинженерия обернется катастрофой для Земли, - исследование 3547 / 4044
  3. Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 3326 / 3559
  4. Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2525 / 7088
  5. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 1756 / 24199
  6. Новый Центризбирком. Как изменится состав украинского ЦИК 1700 / 1884
  7. Центрэнерго не будет покупать уголь у Ахметова 1657 / 1845
  8. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 1651 / 2875
  9. Минюст накажет бизнесменов за нарушения прав человека 1563 / 1810
  10. Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК 1449 / 1605
  1. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 77 / 37949
  2. Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 21 / 3559
  3. Крестики-нолики: Как за границей выздоравливают те, на ком поставила крест отечественная медицина 18 / 774
  4. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 11 / 2875
  5. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 11 / 2722
  6. Полторы тысячи рабочих в Китае построили железнодорожную развязку за 9 часов 7 / 1057
  7. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 7 / 6165
  8. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 6 / 25667
  9. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 6 / 8455
  10. Скорее жив. Почему NaviBand не боится языкового барьера 6 / 1564
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.