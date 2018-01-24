Грабителя на Днепропетровщине поймали во время свидания

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Полицейские во время патрулирования услышали, что у городской больницы громко кричит женщина. 59-летняя потерпевшая рассказала патрульным, что к ней подбежал незнакомец, толкнул ее на землю, вырвал из рук сумку и убежал. Из примет она запомнила только одежду нападающего.

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Опросив посетителей больницы, полицейским удалось установить личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя. Для того, чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотруднице полиции пришлось "разыграть влюбленную девушку".

"Это позволило полицейским в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек.