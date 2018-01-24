В Харькове 87% безработных имеют высшее образование

Около половины безработных украинцев имеют высшее образование, в Харькове таких 87%.

Об этом заявил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием. Это говорит о том, что у нас большинство вакансий для профработников, а у тех, кто ищет работу, - высшее образование, и этот дисбаланс не дает возможности для быстрого трудоустройства", - рассказал он.

Ярошенко пояснил это тем, что на сегодняшний день в Украине около 80% выпускников средних школ идут учиться в вузы и лишь 20% получают профобразование.

"В Европе ситуация кардинально противоположная - 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование", - отметил он.

Напомним, Германии катастрофически не хватает госслужащих.