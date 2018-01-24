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Главная » Общество » Лучше всего к внутренним переселенцам относятся в Киевской и Львовской областях, - МинВОТ

Лучше всего к внутренним переселенцам относятся в Киевской и Львовской областях, - МинВОТ

Лучше всего к внутренним переселенцам относятся в Киевской и Львовской областях, - МинВОТ
Фото: WFP/Abeer Etefa

Хуже всего – в Харьковской

24.01.18 63
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Самый высокий уровень нетерпимости и конфликтности между внутренними перемещенными лицами и местными жителями зафиксирован в Харьковской области. Об этом сообщила советник национального уровня по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства временно оккупированных территорий Анастасия Одинцова, передает Интерфакс-Украина.

"Самый высокий уровень нетерпимости был обнаружен нашим исследованием в Харьковской области, самый низкий - в Киевской и Львовской областях", - отметила она.

По словам эксперта, самая сложная ситуация с обеспечением основных жизненных потребностей населения сложилась в Донецкой и Луганской областях, что обусловлено высоким уровнем безработицы.

"Лучшая ситуация у нас сложилась в Киеве, потому что здесь есть возможность аренды жилья и самая высокая заработная плата. По результатам мониторинга, она оказалась вдвое выше, чем в других регионах", - рассказала она.

Самая высокая плата за аренду жилья, по словам Одинцовой, в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

"Лучшая ситуация в соотношении" зарплата-плата за аренду жилья "была зафиксирована в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях", - добавила она.

Эксперт также рекомендовала принять меры, которые были бы направлены на создание рабочих мест для ВПЛ в Донецкой и Луганской областях и на создание возможности аренды жилья для ВПЛ в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

Комментируя результаты мониторинга, заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что министерство скорректирует имеющиеся программы, исходя из данных мониторинга.

"Нам придется несколько изменить вектор. Я был удивлен, что наименьший уровень зарплаты в Днепропетровской области и одновременно одна из самых высоких плат за аренду жилья. А в соотношении процент стоимости жилья к зарплате в Днепропетровской области самый высокий показатель - почти 67% от средней зарплаты переселенцы имеют платить арендную плату за жилье ", - отметил Тука.

Мониторинг социальной сплоченности и конфликтной чувствительности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, которые влияют на отношения между внутренне перемещенными лицами и принимающей общиной, провели эксперты программы "Советник по вопросам ВПО", которую проводит канадская неправительственная федерального уровня организация Stabilization Support Services при поддержке посольства Великой Великобритании в Украине.

Методология исследования предусматривала сбор данных о важных аспектах на общенациональном, региональном и локальном уровнях из официальных источников, открытых источников и с помощью проведения опроса различных групп населения. Мероприятия по сбору и обработке данных проведены во всех областях Украины.

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