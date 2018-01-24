В Украину вернули 13 детей-сирот, вывезенных в Россию

В целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые перемещены с оккупированной территории, выросло до 1307

В Украину удалось вернуть c территории Российской Федерации 13 детей-сирот в 2017 году.

Об этом рассказал на пресс-конференции замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает Укринформ.

"13 детей-сирот, которые остались без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретены два жилых дома", - сказал Тука.

По словам замминистра, в целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые перемещены с оккупированной территории, выросло до 1307.

Как писал "Фокус", за три года оккупации в Крыму учеников в украинских классах стало меньше почти в 40 раз.