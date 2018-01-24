Ежедневно в мире от кори умирают около 400 детей, – ВОЗ

В 2017 году больше всего корью болели в Румынии

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире ежедневно от кори умирает около 400 детей, несмотря на то, что с 2000 по 2015 год смертность от кори во всем мире снизилась на 79%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчет Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости.

Особенно критической является ситуация в странах с низким охватом вакцинацией. В список таких стран входит и Украина.

Защитить от вспышек кори поможет коллективный иммунитет – 98% населения страны должны получить две дозы вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Вакцинация на уровне 80% и даже 90% не может дать защиты всем, поэтому люди остаются уязвимыми к смертельно опасным заболеваниям.

В первой половине 2017 года восемнадцать стран Европы, в том числе Австрия, Бельгия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция, сообщили о большем количестве зарегистрированных случаев заболевания корью, чем за аналогичный период в 2016 году. С начала 2016 года в ЕС зарегистрировали 48 смертей от этого заболевания.

Больше всего корью в 2017 году болели в Румынии (7 977), Италии (4 854) и Германии (904).

Статистика свидетельствует, что чаще болеют те, у кого нет прививок. Так, например, 89% случаев заболевания корью в Италии были зарегистрированы среди людей, которые не были вакцинированы ни разу, а 6% случаев – это больные, которые предварительно получали только одну дозу вакцины.