Поклонники Высоцкого отмечают его 80-летний юбилей

Творчество поэта отличала такая искренность и правдивость, что на фоне официального советского искусства оно воспринималось как глоток свежего воздуха

25 января советскому актеру и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.

"В этот день ровно 80 лет назад родился поэт и актер Владимир Высоцкий. За всю его творческую жизнь его ни разу не показали по советскому телевидению, песни не крутили на радио. Тем не менее, его песни и роли знала вся страна", - напоминает РИА Новости.

Перу Владимира Высоцкого принадлежит более 800 поэтических произведений, включая песни и стихи.

Первые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей. Однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.

Творчество поэта отличала такая искренность и правдивость, что на фоне официального советского искусства оно воспринималось как глоток свежего воздуха. Высоцкого-актера мало кто видел на сцене, да и в кино — до выхода фильма "Место встречи изменить нельзя", Но его надрывный голос знали все.

В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.

Начав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет", участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.

В кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах.

Высоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади.

Высоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.