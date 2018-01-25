Для существования жизни на экзопланетах кислород необязателен, – ученые

На экзопланете (планеты за пределами Солнечной системы) может существовать жизнь, если в ее атмосфере одновременно присутствуют метан, азот, углекислый газ и водяной пар. Об этом говорится в статье ученых из Университета Вашингтона и Университета Калифорнии опубликована в Science Advances, передает republic.

Для поиска возможной жизни на удаленных планетах ученые используют спектроскопию атмосферы – с помощью этого они выясняют ее химический состав. Затем исследователи ищут в нем биосигнатуры – вещества, которые указывают на то, что на планете могут существовать живые организмы. До последнего времени основной биосигнатурой, которую исследователи искали на планетах, был кислород.

В новой работе ученые пытались найти комбинации других биосигнатур, достаточных для появления жизни при отсутствии кислорода. Для этого они смоделировали атмосферу Земли в периоды архея (4–2,5 млрд лет назад) и протерозоя (2,5–0,5 млрд лет назад) – тогда на планете еще не было кислородной атмосферы, однако уже появились первые организмы.

Как выяснилось по результатам исследования, присутствие в атмосфере достаточного количества метана и углекислого газа, а также наличие воды в жидком состоянии может являться достаточным признаком того, что на планете есть жизнь. Метан и углекислый газ могут появиться и без живых организмов – например, из-за извержения вулканов или столкновения с астероидами, однако в таких случаях их образуется лишь незначительное количество.

При этой биосигнатуре крайне важным является отсутствие в атмосфере монооксида углерода (угарного газа) – при наличии жизни его не должно содержаться в атмосфере, так как он должен уходить на поддержание жизнедеятельности организмов.

По состоянию на январь 2018 года каталогизированы 3726 экзопланет в 2792 звездных системах. Из этих звезд 622 имеют более чем по одной планете.

Напомним, исследователи пришли к выводу, что на двух экзопланетах, расположенных рядом со звездой TRAPPIST-1, все же возможно существование жизни. Сами специалисты, впрочем, советуют с осторожностью интерпретировать полученные выводы, так как доказательств того, что планеты действительно обитаемы, на сегодня нет.