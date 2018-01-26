В календаре "Взгляд будущего" приводится прямая речь каждого ребенка о будущем и о своем папе-герое

Общественная организация "Серця Кіборгів" выпустила календарь на 2018 год "Взгляд будущего", средства от реализации которого пойдут на реабилитацию и отдых детей погибших бойцов АТО.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Все средства от продажи мы перечисляем на благотворительную деятельность общественной организации "Серця Кіборгів", чтобы дети погибших героев имели возможность получить достойную реабилитацию и летний отдых", - идет речь в сообщении.

Фото: facebook.com/tovskkon

В календаре приводится прямая речь каждого ребенка о будущем и о своем папе-герое.

"Таких детей у "Сердець Кіборгів" 170 по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Календарь формата А1 (594мм Х 841мм) стоит 400 грн.