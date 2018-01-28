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Главная » Общество » Белым по чёрному. Как расизм проникает в кино и книги
Белым по чёрному. Как расизм проникает в кино и книги
Кадр из фильма "Прочь"

Белым по чёрному. Как расизм проникает в кино и книги

Предубеждения, которые, сознательно или нет, транслирует популярная культура

Галина Ковальчук - 28.01.18 1298
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С приходом к власти Дональда Трампа снова стала актуальной проблема расизма. Нынешний президент США ещё во время своей предвыборной кампании выдвинул лозунг "Сделаем Америку снова великой", который сразу же назвали расистским высказыванием. Буквально неделю назад Трамп снова отличился и на очередном заседании назвал африканские страны "грязными дырами". Эмигранты оттуда Америке не нужны, вот лучше бы больше норвежцев приезжало, по мнению президента.

Расистские взгляды демонстрирует не только мистер Трамп, их транслирует и популярная культура. Сейчас за расизм, который показывает откровенно стереотипные представления о тех или иных группах, жёстко осудят. Однако есть и менее очевидные технологии, по которым можно его идентифицировать. К примеру, бдительные граждане посмотрели сериал "Ходячие мертвецы", подсчитали, что афроамериканских персонажей убивают больше, чем европейцев, и сильно возмутились. В ответ создателям сериала пришлось выравнивать счёт мертвецов. Так что будьте осторожны, расизм может подстерегать вас в самых неожиданных местах.

Книга и фильмы "Десять негритят". Технология: запрещённые слова

Защитники равенства утверждают: большая доля расизма кроется в языке, словах, которые мы употребляем. Унизительные названия вроде "негр" или "узкоглазый" уже давно под запретом. В США даже придумали эвфемизм "слово на букву Н" и в медиа используют его. Очень осторожно относятся и к таким словам, как "чёрный", "цветной" и характеризуют людей по их гражданской идентификации, к примеру "афроамериканец". Поэтому большинство зарубежных изданий известного детектива Агаты Кристи выходит не под оригинальным названием. Популярно использование одной из строк романной считалки "И никого не стало". В Украине Агату Кристи тоже издали под названием "І не лишилось жодного". Та же ситуация и с экранизациями детектива. А вот в Советском Союзе негритят так и оставили.

Фильм "Джанго освобождённый". Технология: блексплоитейшн

Блексплоитейшн появился в 1970-х и предназначался, чтобы подыгрывать городскому чернокожему населению США

Режиссёра Квентина Тарантино за каждый его фильм в чём-то обвиняют — в случае с "Джанго освобождённым" его ругали за расизм и блексплоитейшн (blacksploitation). Этим термином называют отдельный жанр в кино, а обозначает он стереотипы наоборот. В фильмах этого жанра в противовес обычной практике всех хороших героев играют африканцы, а всех плохих гангстеров, наркоторговцев и сутенёров — европейцы. Блексплоитейшн появился в 1970-х и предназначался, чтобы подыгрывать городскому чернокожему населению США. Сейчас этот жанр вспоминают редко, но вот у Тарантино главный герой Джанго Фримен с огромным удовольствием отстреливает проклятых работорговцев и прочих белых, которые мучают его народ.

Фильм "Стартрек: возмездие". Технология: промывание белым

Промывание белым, или whitewashing — один из старинных расистских приёмов, им обозначают случаи, когда европейские актёры играют персонажей других рас. К примеру, в своё время Марлон Брандо играл китайца, а в "Завтраке у Тиффани" Микки Руни изображал японца, в обоих случаях — невероятно карикатурно. Два года назад американские актёры даже запускали флешмоб #OscarsSoWhite, в рамках которого протестовали против засилья белых актёров, в то время как у их коллег с другим цветом кожи работы недостаточно. В последнее время особенно не везёт индусам. В частности, в фильме "Стартрек: возмездие" главный негативный персонаж Хан Нуньен Синг имеет индийские корни, но его сыграл британский актёр Бенедикт Камбербэтч. За это фильм резко раскритиковала среди прочих община американских сикхов.

Фильм "Последний самурай". Технология: белый человек спасает мир

Одной из разновидностей расизма является представление о том, что единственной цивилизацией мира является европейская, и "бремя белого человека", по выражению Редьярда Киплинга, заключается в том, чтобы нести свет просвещения варварским народам. С эпохи колонизации прошло много лет, правительства стран, Австралии к примеру, публично просят прощения у коренных народов, но эта концепция жива до сих пор — по крайней мере, в кино. А именно в сюжете о белом человеке, спасающем мир. В фильме "Последний самурай" герой актёра Тома Круза обучает неграмотных японцев обращаться с оружием, ведёт их в бой и вообще всячески спасает от злобного императора.

Мультфильмы студии "Дисней". Технология: расизм в деталях

Диснеевские рисованные истории смотрят миллионы детей. Однако родители должны знать: почти в каждом мультфильме желающие могут найти элементы расизма. Было бы желание. Казалось бы, что такого можно придумать, если это сюжеты о милых зверушках? Легко. Вот, в мультике "Книга джунглей" обезьяны разговаривают на слэнге афроамериканских джазменов и поют в стиле Луи Армстронга. Такая малость. Но за подобную "шутку" компания H&M оказалась в центре скандала — из-за толстовки с надписью "самая крутая обезьяна в джунглях", надетой на темнокожего мальчика.

Предубеждения об американских индейцах можно найти в мультфильме "Покахонтас", там они изображены как дикари, злобные или благородные, в "Алладине" арабы жестоки и издеваются над женщинами. Даже в прогрессивном мультике "Принцесса и лягушка" с первой в истории "Диснея" темнокожей принцессой есть расизм. Создатели мультфильма выбрали в главные герои мужчину не одной с принцессой расы, а просто затемнили лицо европейцу.

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