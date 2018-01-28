В Киеве реконструкторы воспроизведут бой УНР с большевиками на заводе "Арсенал"

В понедельник, 29 января, в Киеве состоится историческая реконструкция боя войск армии УНР с большевиками на заводе "Арсенал". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти.

"29 января в Киеве на историческом месте пройдет реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". Актеры воссоздадут события конца января 1918 года", - говорится в сообщении.

Начало мероприятий запланировано на 18:30.

После реконструкции состоится традиционное факельное шествие от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященное героям Крут.