Украинцы стали меньше подписываться на периодические издания

В Укрпочте объясняют это засильем Интернета

ПАО "Укрпочта" заявляет о том, что по итогам подписной кампании на 2018 год украинцы подписались почти на 8,7 млн газет и журналов.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Количество подписных периодических печатных изданий на 2018 год составило около 87% по сравнению с тиражами прошлого года", - отмечается в сообщении на сайте ПАО.

Среди подписанных изданий около 4,9 млн экземпляров - общегосударственная сфера распространения, 3,8 млн - тиражи местных изданий (областных, городских и районных газет и журналов).

"Ежегодное падение объемов подписных изданий в большой степени обусловлено общемировой тенденцией увеличения потребителей интернета и пользователей социальных сетей и переходом печатных изданий в электронный формат", - отметили в "Укрпочте".

Напомним, Аваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом".