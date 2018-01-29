Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Украинцы стали меньше подписываться на периодические издания

Украинцы стали меньше подписываться на периодические издания

Украинцы стали меньше подписываться на периодические издания
Фото: Kherson.net.ua

В Укрпочте объясняют это засильем Интернета

29.01.18 35
100

ПАО "Укрпочта" заявляет о том, что по итогам подписной кампании на 2018 год украинцы подписались почти на 8,7 млн газет и журналов. 

Об этом пишет Интерфакс-Украина. 

"Количество подписных периодических печатных изданий на 2018 год составило около 87% по сравнению с тиражами прошлого года", - отмечается в сообщении на сайте ПАО. 

Среди подписанных изданий около 4,9 млн экземпляров - общегосударственная сфера распространения, 3,8 млн - тиражи местных изданий (областных, городских и районных газет и журналов). 

"Ежегодное падение объемов подписных изданий в большой степени обусловлено общемировой тенденцией увеличения потребителей интернета и пользователей социальных сетей и переходом печатных изданий в электронный формат", - отметили в "Укрпочте".

Напомним, Аваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Внимание: провокация. Захочет ли украинская власть выбраться из психушкиАваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом"Euronews исправил скандальный сюжет про оккупированный Крым

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 10838
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7925
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 8662
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 3573
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3625
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4012
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3262
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 2983
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 5233
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35660
  1. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 3755 / 4359
  2. Усик показал Бриедису, как нужно драться 3530 / 3687
  3. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 3428 / 3939
  4. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 3141 / 3516
  5. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 2679 / 8662
  6. Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт 2651 / 3082
  7. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 2450 / 10838
  8. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 2297 / 3332
  9. Убийцы и жертвы. Лучшие книги января 1872 / 1884
  10. Искусственный интеллект расшифровал первое предложение "манускрипта Войнича" 1649 / 1996
  1. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 25 / 3516
  2. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 21 / 8662
  3. Усик показал Бриедису, как нужно драться 18 / 3687
  4. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 16 / 7256
  5. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 15 / 10838
  6. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 13 / 3332
  7. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 12 / 1565
  8. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 8 / 3939
  9. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 8 / 4359
  10. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 7 / 3262
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.