В поселке городского типа Черноморское Одесской области открыли памятник погибшим в зоне АТО бойцам 28-й отдельной механизированной бригады. Каменный крест с мемориальными плитами, на которых высечены имена погибших бойцов, установили на территории военной части. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистарции.

Авторами памятника стали скульпторы Виктор Тиблевич и Клим Степанов.

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"Сегодня мы открываем памятник бойцам, погибшим в антитеррористической операции. Чтобы каждый украинец, каждый житель Одесской области помнил тех, кто отдал жизнь ради нашей независимости, свободы и единства. Наша 28-я отдельная механизированная бригада потеряла 144 бойца, почти 500 были ранены. Украина потеряла тысячи. Наш долг - помогать армии, поддерживать бойцов и, к сожалению, увековечивать славу о героических поступках тех, кто не вернулся с войны. Ведь герои не умирают, пока память о них живет", - отметил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Память погибших почтили минутой молчания. Монумент освятил военный священник.







Фото: oda.odessa.gov.ua