В 2017 году уровень вакцинации от кори вырос вдвое, - Минздрав

Уровень плановой вакцинации против кори в Украине в 2017 году вырос более чем вдвое по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"За 12 месяцев 2017 году по всей Украине согласно календарю прививок было вакцинировано 93,3% детей первой дозой вакцины (в 1 год) и 90,7% детей второй дозой (в 6 лет). Для сравнения, в 2016 году менее половины украинских детей были вакцинированы против кори по графику - 45,5% детей в возрасте 1 год и 32,1% детей 6 лет", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что в Украине растет доверие родителей к вакцинации. Так, согласно опросу ЮНИСЕФ, в 2017 году 84% родителей сказали, что придерживаются или пытаются делать прививки своим детям по календарю профилактических прививок, тогда как в 2014-м календаря придерживались лишь 63% опрошенных.

С сентября 2017 года в Украине продолжаются мероприятия по усиленной вакцинации против кори. Менее чем за пять месяцев, по состоянию на середину января, прививки получили 64,7% детей, которые вовремя не получили первую дозу вакцины, и 72,2% детей, которые пропустили вторую дозу вакцины.