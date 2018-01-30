Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Защитникам Донецкого аэропорта" номиналом в 10 грн. Об этом сообщает ZN,UA.
Монета изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем, категория чеканки - "анциркулейтед", масса - 12,4 г, диаметр - 30 мм. Ее тираж составил 1 миллион штук.
Над созданием эскизов монет работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Работу по воплощению творческого замысла художников в монету выполнили скульпторы Анатолий Демьяненко и Владимир Демьяненко.
В целом на протяжении 2018 года будет осуществлено три специальных выпуска памятных монет серии "Вооруженные силы Украины": "Защитникам Донецкого аэропорта", "День украинского добровольца", "100-летие создания Украинского военно-морского флота".
Василий Артюшенко / ZN,UA