Чаще всего киевляне жалуются на ЖКХ

За сутки в колл-центр КГГА поступает более 4 тыс. звонков

За 2017 год в Контактный центр Киева поступило более 1,5 млн звонков и 1 млн обращений от столичных жителей.

Чаще всего киевляне обращались по вопросам жилищного хозяйства, транспорта, соцобеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

За сутки в Центр поступает более 4 тыс. звонков, которые попадают в соответствующие структурные подразделения столичной госадминистрации. В периоды пиковых нагрузок количество звонков может увеличиваться вдвое.

Кроме этого, на базе Контактный центр города Киева действует проект "Прямая связь с киевской городской властью", в рамках которого жители столицы могут лично задать вопросы к представителям органов местного самоуправления и исполнительной власти.

Так, в течение прошлого года проведено 49 "прямых линий" с участием представителей городской власти. Всего в их ходе зарегистрировано 486 обращений.

Напомним, Кличко хотел бы дать в морду всем, кто мешает ему работать.