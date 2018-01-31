Чаще всего киевляне жалуются на ЖКХ

За 2017 год в Контактный центр Киева поступило более 1,5 млн звонков и 1 млн обращений от столичных жителей.
Чаще всего киевляне обращались по вопросам жилищного хозяйства, транспорта, соцобеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
За сутки в Центр поступает более 4 тыс. звонков, которые попадают в соответствующие структурные подразделения столичной госадминистрации. В периоды пиковых нагрузок количество звонков может увеличиваться вдвое.
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Кроме этого, на базе Контактный центр города Киева действует проект "Прямая связь с киевской городской властью", в рамках которого жители столицы могут лично задать вопросы к представителям органов местного самоуправления и исполнительной власти.
Так, в течение прошлого года проведено 49 "прямых линий" с участием представителей городской власти. Всего в их ходе зарегистрировано 486 обращений.
Напомним, Кличко хотел бы дать в морду всем, кто мешает ему работать.